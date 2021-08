ബാലരാമപുരത്ത് തിരക്കോട് തിരക്ക്; ആഘോഷ നാളുകളിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്കിന് ഇനിയെന്ന് പരിഹാരമാകും?

Thiruvananthapuram

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: ജില്ലയിലെ പ്രധാന വാണിജ്യ പട്ടണമായ ബാലരാമപുരത്ത് ഓണ വിപണികൾ സജീവമായി തുടങ്ങി. തിരക്കേറിയിട്ടും ഇവിടത്തെ അനധികൃത പാർക്കിങ്ങിനും ഗതാഗതക്കുരുക്കിനും പരിഹാരം കാണാൻ പൊലീസിന് ഇനിയും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കൈത്തറിക്ക് പേരുകേട്ട ബാലരാമപുരത്തേക്ക് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും ഓണക്കോടികൾ വാങ്ങാൻ ആളുകൾ എത്തുന്നുണ്ട്. കടകളെല്ലാം തുറന്നു പ്രവർത്തിച്ചതോടെ തിരുവോണത്തിന് രണ്ട് നാൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ കച്ചവടകേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തുന്ന ജനങ്ങളും ഒരുപരിധി വരെ തൃപ്തരാണ്.

English summary

Onam markets have started active in Balaramapuram, the main commercial town of the district. Despite the rush, the police have not been able to find a solution to the illegal parking and traffic jams. People from different parts of the state come to Balaramapuram, which is famous for handlooms, to buy Onakkodi. With only two days left in Thiruvonam, all the shops are open and the people who come to the malls are satisfied to some extent.