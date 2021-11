ചിറയിൻകീഴ് ദുരഭിമാനമർദ്ദനം; ഡാനിഷിനെ ആനത്തലവട്ടത്തെത്തിച്ച് തെളിവെടുത്തു

Thiruvananthapuram

തിരുവനന്തപുരം: ചിറയിൻകീഴ് ദുരഭിമാന മർദ്ദനത്തിൽ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലായ ദീപ്തിയുടെ സഹോദരൻ ഡാനിഷിനെ സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തിച്ച് പൊലീസ് തെളിവെടുത്തു. മിഥുനെ മർദ്ദിച്ച ആനത്തലവട്ടത്തെത്തിച്ചാണ് അന്വേഷണസംഘം തെളിവെടുത്തത്. തിരുവനന്തപുരം റൂറൽ എസ്പിയുടെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കഴിഞ്ഞദിവസം ഊട്ടിയിലെ ഒരു റിസോർട്ടിൽ നിന്നാണ് ഡാനിഷിനെ പിടികൂടിയത്.

Deepti's brother Danish, who was in police custody under the guise of harassment, was brought to the spot by the police to give evidence.