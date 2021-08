പുല്ലമ്പാറ ഗ്രാമത്തിന് ഇത് ആഹ്ളാദ നിമിഷം, ഇവിടെ വിളഞ്ഞത് അഞ്ച് ലക്ഷം പടവലങ്ങകൾ!

Thiruvananthapuram

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: അഞ്ചു ലക്ഷം പടവലങ്ങൾ കൃഷിയ്ക്കായി പാകമായതോടെ നഗരത്തിൽ നിന്ന് കിലോമീറ്ററുകൾ അകലെയുള്ള വെഞ്ഞാറമൂട് പുല്ലമ്പാറ ഗ്രാമത്തിന് ഇത് ആഹ്ലാദനിമിഷം. വിളവെടുപ്പ് സമയങ്ങളിൽ എല്ലാതരത്തിലുമുള്ള നാടൻ പച്ചക്കറികളും ഉത്പ്പാദിപ്പിച്ച് കൃഷിക്കാർ ഇവിടെ നിന്ന് വിപണിയിലേക്കെത്തിക്കാറുള്ളതും പതിവ് കാഴ്ചയാണ്. ഓണക്കാലമായതോടെ ഇതര താലൂക്കുകളിൽ നിന്ന് പോലും ഇവിടെയെത്തി പച്ചക്കറി വാങ്ങി മടങ്ങുന്നവരും ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്.

English summary

This is a happy moment for the village of Venjaramoodu Pullampara, which is miles away from the city, as five lakh paddles are ripe for cultivation. It is a common sight to see farmers growing all kinds of indigenous vegetables at harvest time and bringing them to the market from here.