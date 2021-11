ദീപാവലിയിൽ പ്രതീക്ഷയോടെ കേരളത്തിൻ്റെ ശിവകാശി; കമ്പക്കെട്ടിൽ ആശാന്മാരുടെ മുഖമുദ്രയിൽ നന്ദിയോട് ഗ്രാമം

Thiruvananthapuram

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: ജില്ലയിലെ പ്രധാന പടക്കനിർമ്മാണ ശാലയാണ് നെടുമങ്ങാട്ടെ നന്ദിയോട് ഗ്രാമം. ഓരോ ദീപാവലിയും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും നന്മയുടെയും പൂത്തിരി നാളങ്ങൾ വാരിവിതറുമ്പോൾ അത് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടി ഉണ്ടാകുമോയെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇവിടത്തെ പടക്കനിർമ്മാണ തൊഴിലാളികൾ സാധനസാമഗ്രികൾ നിർമ്മിക്കുന്നത്.

English summary

Workers and licensees are hopeful that the celebrations will return and trade will change with the introduction of concessions on Covid restrictions this Diwali