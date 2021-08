ഏത് സഖാവും മോഹിക്കും ഇങ്ങനൊരു 'സേവ് ദി ഡേറ്റ് '; വ്യത്യസ്ത വീഡിയോയുമായി പ്രൈം ലെൻസ് വെഡ്ഡിംഗ്!

Thiruvananthapuram

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: സ്വപ്നങ്ങളുടെ ചുവപ്പ് വിവാഹത്തിലും പടരുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം വെഞ്ഞാറമൂട് സ്വദേശികളായ അരുണിനും പാർവതിക്കും. സേവ് ദ ഡേറ്റ് വീഡിയോകൾ തരംഗമാകുന്ന കാലത്ത് പ്രൈം ലെൻസ് വെഡിങ് കമ്പനിയുടെ പുതിയ വീഡിയോയ്ക്ക് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ മികച്ച പ്രതികരണം. തിരുവനന്തപുരം കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വെഡിങ് കമ്പനിയുടെ പുതിയ വീഡിയോയ്ക്ക് പിന്നിലുള്ളത് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആനന്ദ് ആലന്തറ അടങ്ങുന്ന മൂന്നംഗ സംഘമാണ്.

കസവ് സാരിയില്‍ അതിസുന്ദരിയായി നടി നവ്യ നായര്‍; വൈറലായ ഓണ ചിത്രങ്ങള്‍ കാണാം

English summary

Arun and Parvathy from Venjaramoodu, Thiruvananthapuram are spreading the red marriage of their dreams. The best response on social media to Prime Lens Wedding Company's new video at a time when Save the Date videos are making waves. Behind the new video of the Thiruvananthapuram-based wedding company is a three-member team comprising photographer Anand Alandara