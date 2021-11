ജയിൽ മോചിതയായ സ്വപ്ന വിദഗ്ധ ചികിത്സക്ക് ഒരുങ്ങുന്നു; ബാലരാമപുരത്തെ വീടിനു മുന്നിൽ വൻ മാധ്യമപ്പട

Thiruvananthapuram

തിരുവനന്തപുരം: നയതന്ത്ര ചാനല്‍ വഴിയുള്ള പ്രമാദമായ സ്വര്‍ണക്കടത്ത് കേസില്‍ രണ്ട് വര്‍ഷത്തെ ജയില്‍വാസത്തിന് ശേഷം ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ സ്വപ്ന സുരേഷ് ബാലരാമപുരത്തെ രാമപുരത്തുള്ള വീട്ടില്‍ വിശ്രമത്തില്‍. സ്വപ്നക്ക് ചില ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങളുള്ളതായിട്ടാണ് വിവരം. ഡോക്ടര്‍മാരുടെ നിര്‍ദ്ദേശപ്രകാരം സ്വപ്‌ന സുരേഷ് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ ആശുപത്രിയില്‍ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുകയാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ

Swapna Suresh who was released on bail after serving two years in jail in a gold smuggling case through a diplomatic channel, is resting at his home in Ramapuram.