യുഎഇയില്‍ പുതിയ വിസ പരിഷ്കാരങ്ങള്‍ ഇന്നുമുതല്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ വരും. കൂടുതല്‍ വിഭാഗങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കാന്‍ കഴിയുന്ന രീതിയില്‍ പരിഷ്കരിച്ചെടുത്ത ഗോള്‍ഡന്‍ വിസയിലെ ഇളവുകള്‍ ഉള്‍പ്പടേയുള്ളവ ഇന്നത്തോടെ പ്രാബല്യത്തില്‍ വരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇതോടെ വിവിധ മേഖലകളില്‍ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള പ്രൊഫഷണലുകൾക്ക് ദീർഘകാല റെസിഡൻസി ലഭിക്കും.

ഇവരുടെ കുറഞ്ഞ പ്രതിമാസ ശമ്പളം 50,000 ദിർഹത്തിൽ നിന്ന് 30,000 ദിർഹമായി കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലോണ്‍ ഉപയോഗിച്ച് പോലും ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കള്‍ വാങ്ങിക്കുമ്പോള്‍ ഗോള്‍ഡന്‍ വിസ ലഭിക്കും എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം

