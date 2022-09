ഖത്തര്‍ ലോകകപ്പ് കാണണോ? എവിടെ താമസിക്കും, വാടക എത്രയാകും... അറിയേണ്ടതെല്ലാം

Nri

oi-Jithin Tp

ദോഹ: ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കായിക മാമാങ്കങ്ങളിലൊന്നായ ഫിഫ ലോകകപ്പിന് ഇനി അധിക നാളില്ല. ഇത്തവണ ഖത്തറാണ് കാല്‍പന്ത് കളിയുടെ ആരവത്തെ ഏറ്റുവാങ്ങാനൊരുങ്ങുന്നത്. ലോകകപ്പിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ രാജ്യമായി ഖത്തര്‍ മാറുമ്പോള്‍ ഈ ശൈത്യകാലത്ത് കാണികളുടെ ഒരു വലിയ സംഘത്തെയാണ് ഈ കുഞ്ഞന്‍ ഗള്‍ഫ് രാജ്യം സ്വാഗതം ചെയ്യാനൊരുങ്ങുന്നത്.

ലോകകപ്പ് കാലയളവില്‍ പത്ത് ലക്ഷത്തിലധികം ആരാധകര്‍ ദോഹയിലേക്ക് എത്തുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍. അതായത് 2.7 ദശലക്ഷം ജനസംഖ്യയുടെ ഏകദേശം 37%. ഖത്തറിന് ഏകദേശം 4,400 ചതുരശ്ര മൈല്‍ മാത്രമേ വലിപ്പമുള്ളൂ. മുന്‍ ടൂര്‍ണമെന്റ് ഹോസ്റ്റുകള്‍ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആരാധകരുടെ എണ്ണം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതില്‍ നിരവധി ലോജിസ്റ്റിക് പ്രശ്നങ്ങള്‍ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്.

