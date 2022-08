Nri

oi-Jithin Tp

അബുദാബി: അഞ്ച് വര്‍ഷത്തെ സാധുതയുള്ള ഗ്രീന്‍ വിസ സെപ്തംബര്‍ മുതല്‍ യു എ ഇയില്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ വരാന്‍ പോവുകയാണ്. യോഗ്യരായ പ്രൊഫഷണലുകള്‍, ഉയര്‍ന്ന ആസ്തിയുള്ള വ്യക്തികള്‍, വ്യവസായ സംരംഭകര്‍ എന്നിവരെ ആകര്‍ഷിക്കുന്നതിനായി യു എ ഇ അതിന്റെ എന്‍ട്രി, വിസ ഇഷ്യുന്‍സ് മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ തുടര്‍ച്ചയായി പരിഷ്‌കരിക്കുന്നു.

അഞ്ച് വര്‍ഷത്തെ സാധുതയുള്ള ഗ്രീന്‍ വിസ അടുത്തിടെയാണ് യു എ ഇ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഗ്രീന്‍ വിസ എന്നത് ഒരു റസിഡന്റ് വിസയാണ്. അത് വിസ ഉടമയെ അഞ്ച് വര്‍ഷത്തേക്ക് സ്വയം സ്‌പോണ്‍സര്‍ ചെയ്യാന്‍ അനുവദിക്കുന്നു. എന്തിനാണ് പുതിയ വിസ എന്ന് പരിശോധിക്കാം.

'ഞങ്ങളെ പെങ്ങളെ കുട്ടികളെ പൊന്നു പോലെ നോക്കണേ'; സജീഷ്- പ്രതിഭ വിവാഹത്തിന് നിര്‍മല്‍ പാലാഴിയുടെ കമന്റ്

ഐവ.. നീറ്റ് ആന്റ് സ്വീറ്റ്... വീണ്ടും ഞെട്ടിച്ച് അദിതി രവി, വൈറല്‍ ചിത്രങ്ങള്‍

English summary

what is green visa, how to get green visa to uae, here is all you need to know