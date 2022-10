Offbeat

oi-Vaisakhan MK

ലണ്ടന്‍: ഒരു ഡോക്ടറെ കാണാന്‍ നമ്മള്‍ എത്ര കാത്തിരിക്കും. പമരാവധി ഒരു മാസമൊക്കെ നോക്കും. എന്നിട്ടും കണ്ട് ചികിത്സ തേടാന്‍ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കില്‍, നമ്മള്‍ മറ്റ് മാര്‍ഗങ്ങള്‍ തേടും. പക്ഷേ വര്‍ഷങ്ങള്‍ ഡോക്ടറുടെ സേവനത്തിനായി ശ്രമിച്ച്, കിട്ടാതെ വന്നപ്പോള്‍ ഒരു മധ്യവയസ്‌കന്‍ ചെയ്ത കാര്യങ്ങള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ആകെ വൈറലായിരിക്കുകയാണ്.

ഇയാള്‍ സ്വന്തം പല്ല് പറിച്ച് കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അതും എന്താണ് പ്രശ്‌നമെന്ന് പോലും നോക്കാതെയാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തത്. പലരും സംഭവത്തില്‍ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കമന്റുകളുടെ പെരുമഴയാണ് ഈ സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ എന്തൊക്കെയാണ് യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ നടന്നതെന്ന് പരിശോധിക്കാം....

English summary

50 year old man trying to consult with a dentist over his teeth, what he done after that is viral