oi-Alaka KV

ബില്‍ഗേറ്റ്‌സ് തന്റെ ഭാര്യയുമായി വേര്‍പിരിഞ്ഞ വാര്‍ത്ത ഒരു സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട വാര്‍ത്തകളില്‍ ഒന്നായിരുന്നു. പലര്‍ക്കും ആ വിവാഹ മോചന യാത്ര വിശ്വസിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല. 30 വര്‍ഷത്തെ ദാമ്പത്യത്തിന് ശേഷം 2021 മെയ് മാസത്തില്‍ ആയിരുന്നു മെലിന്‍ഡ ഫ്രഞ്ച് ഗേറ്റ്സും ബില്‍ ഗേറ്റ്സും വിവാഹമോചനം പ്രഖ്യാപിച്ചത്...

2021 ഓഗസ്റ്റില്‍ ഇത് അന്തിമമായി. വിവാഹ മോചിതരായാലും ബില്‍ ആന്‍ഡ് മെലിന്‍ഡ ഗേറ്റ്സ് ഫൗണ്ടേഷന്‍ ഒരുമിച്ച് നടത്തുമെന്ന് രണ്ടുപേരും പ്രഖ്യാപിച്ചു. പിന്നെ എന്തിനായിരുന്നു ആ വിവാഹ മോചനം. ഇപ്പോള്‍, ഫോര്‍ച്യൂണ്‍ മാഗസിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍, മുന്‍ ഭര്‍ത്താവ് ബില്‍ഗേറ്റ്‌സുമായുള്ള തന്റെ വിവാഹമോചനത്തെക്കുറിച്ച് മെലിന്‍ഡ തുറന്നുപറയുകയാണ്.

English summary

Bill Gates' wife Melinda opened up about their divorce, here is what she said about the divorce