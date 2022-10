പൂജ ബമ്പറിന്റെ 10 കോടി അടിക്കുന്ന ഭാഗ്യവാന് എത്ര രൂപ കയ്യില്‍ കിട്ടും?

Offbeat

oi-Alaka KV

ഓണം ബമ്പർ അടിക്കാത്തവരൊക്കെ അടുത്തതായി തങ്ങളുടെ ഭാ​ഗ്യം നിൽക്കുന്നത് പൂജ ബമ്പറിലൂടെയാണ്. ഓണം ബമ്പർ ഫലത്തിനായി കാത്തിരുന്ന അതേ ആകാംഷയോടെയാണ് കേരളം പൂജ ബമ്പറിന്റെ ഫലത്തിനായും കാത്തിരിക്കുന്നത്.. പൂജ ബമ്പറിന്റെ നറുക്കെടുപ്പ് നവംബർ 20നാണ്. 250 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ് വില.

ഒന്നാം സമ്മാനം 10 കോടി രൂപയാണ്. ഓണം ബമ്പറിന്റെ ഒന്നാം സമ്മാനം 25 കോടി ആയിരുന്നു. എന്നാൽ ഒന്നാം സമ്മാനമടിച്ചാൽ അടിക്കുന്ന തുക മുഴുവൻ കിട്ടില്ലെന്ന കാര്യം അരിയാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പൂജ ബമ്പറിൽ ഒന്നാം സമ്മാനം അടിച്ചാൽ 10 കോടി രൂപയും കൈയിൽ ലഭിക്കില്ല. എന്നാൽ പിന്നെ എത്ര രൂപയായിരിക്കും ഒന്നാം സമ്മനക്കാരന് ലഭിക്കുക..

