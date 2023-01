Offbeat

oi-Vaisakhan MK

മായിക ലോകമാണ് ഒപ്ടിക്കല്‍ ചിത്രങ്ങള്‍ നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുക. എന്താണ് ഇതിലുണ്ടാവുക എന്ന് പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോള്‍ ആര്‍ക്കും പറയാന്‍ സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ ബുദ്ധിശക്തി മികച്ചതാണെങ്കിലോ? തീര്‍ച്ചയായും ആ ചലഞ്ചില്‍ വിജയിക്കാന്‍ സാധിക്കും. പക്ഷേ ഇവിടെ ഏറെ പ്രത്യേകതകള്‍ ഉള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത്. ഇതിനുള്ളില്‍ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത്.

അത് കണ്ടെത്തിയാല്‍ നിങ്ങളെ കണ്ണുംപൂട്ടി ജീനിയസെന്ന് വിളിക്കാം. പക്ഷേ ഇതൊരു നിസ്സാര ചിത്രമായി കാണരുത്. അത് നിങ്ങളെ ശരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കും. ഇതൊരു മായിക ചിത്രമാണെന്ന് മാത്രം ഓര്‍ക്കുക. ചിത്രം വിശദമായി പരിശോധിക്കാം....

English summary

optical illusion: what a marvellous pic is this, a dog and sheep in it, can you find it in 15 secs