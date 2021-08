ഓണവിപണിയിലെ പ്രധാന വിഭവങ്ങളായ ഉപ്പേരിയും ചിപ്സും വൻ നഷ്ടത്തിൽ!

Onam

തിരുവനന്തപുരം: കഴിഞ്ഞ 38 കൊല്ലത്തോളമായി തിരുവനന്തപുരം സ്റ്റാച്യു ഗവ. പ്രസ് റോഡിൽ ചിപ്സും ഉപ്പേരിയും വിൽക്കുകയാണ് നെയ്യാറ്റിൻകര കൊടങ്ങാവിള സ്വദേശി കുമാർ. ഓണക്കാലത്തത്തോടനുബന്ധിച്ച് എല്ലാ കൊല്ലവും വൻ ഡിമാൻ്റാണ് ഉപ്പേരിക്കും കായ വറുത്തുണ്ടാക്കുന്ന ചിപ്സിനുമുള്ളത്.എന്നാൽ, ഓണത്തിന് പതിനഞ്ച് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ശേഷിക്കെ എടുത്തു പറയത്തക്ക വിധമുള്ള കച്ചവടം ഒന്നും നടക്കുന്നില്ലെന്നാണ് കുമാറിൻ്റെ പക്ഷം.

In Thiruvananthapuram Statue Kumar, a native of Kodangavila, Neyyattinkara, sells chips and upperi on Press Road. Kumar says there is a huge demand for upperi and roasted chips every year during the Onam season.