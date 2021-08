16,79,46,13,70,00,000 രൂപ... എവിടെ പോയി അഫ്ഗാന് വേണ്ടി അമേരിക്ക ചെലവഴിച്ച ഈ പണം?

Comprehensive Story

oi-Binu Phalgunan

2001 മുതൽ 2021 വര, നീണ്ട 20 വര്‍ഷങ്ങള്‍... അമേരിക്കയുടെ അഫ്ഗാന്‍ അധിനിവേശത്തിന്റെ മാത്രം വര്‍ഷക്കണക്കാണിത്. എന്നാല്‍ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ അമേരിക്ക പണമിറക്കാന്‍ തുടങ്ങിയിട്ട് അരനൂറ്റാണ്ടിലേറെ ആയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍, അധിനിവേശത്തിന് മുമ്പ് ഒഴുക്കിയ പണത്തിന് ഔദ്യോഗിക കണക്കുകള്‍ ഒന്നുമില്ല.

കഴിഞ്ഞ 20 വര്‍ഷത്തിനിടെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ പേരില്‍ അമേരിക്കയ്ക്ക് ചെലവഴിയ്‌ക്കേണ്ടി വന്നത് 2.26 ട്രില്യണ്‍ ഡോളര്‍ ആണെന്നാണ് കണക്കുകള്‍. ബ്രൗണ്‍ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ 'കോസ്റ്റ് ഓഫ് വാര്‍' പ്രൊജക്ട്‌സ് ആണ് യുദ്ധച്ചെലവുകളുടെ ഏകദേശ കണക്ക് ഇത്രയായിരിക്കുമെന്ന് വിലയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യന്‍ രൂപയിലേക്ക് മാറ്റിയാല്‍ എണ്ണിത്തീരാന്‍ പോലും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഇത്രയും വലിയ തുക കൊണ്ട് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ എന്ത് മാറ്റമാണുണ്ടായത്? പരിശോധിക്കപ്പെടണം...

English summary

Us spent more than 2 trillion dollars for Afghanistan in last 21 years; did it make any difference in life in Afghanistan? The Answer is a Big No.