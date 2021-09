താലിബാനിനുള്ളിൽ അവർക്കും വഴങ്ങാത്ത ഹഖാനി ശൃംഖല? ബിൻ ലാദനെ സൃഷ്ടിച്ചവർ... കൊടും ഭീകരർ

Comprehensive Story

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ താലിബാൻ അധികാരം പിടിച്ചെടുത്തതുമുതൽ ചർച്ചകളിൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഹഖാനി ശൃംഖല എന്ന പേര്. താലിബാനും ഹഖാനി ശൃംഖലയും ഒന്നാണോ അതോ രണ്ടാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ ഉത്തരം അൽപം കുഴപ്പം പിടിച്ചത് തന്നെയാകും. രണ്ടും ഒന്നായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ടും രണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയേണ്ട സാഹചര്യമാണ്.

താലിബാനിലെ തന്നെ തീവ്ര ഭീകരവാദ ഗ്രൂപ്പാണ് ഹഖാനി ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് ചുരുക്കത്തിൽ വിലയിരുത്താം. എന്നാൽ ഇവരുടെ ചരിത്രം താലിബാനിൽ നിന്ന് അത്ര വിഭിന്നവും അല്ല. അമേരിക്കൻ ചാരസംഘടനയായ സിഐഎയും പാക് ചാരസംഘടനയായ ഐഎസ്‌ഐയും പാൽകൊടുത്ത് വളർത്തിയവർ എന്നും ഹഖാനി ശൃംഖലയെ വിശേഷിപ്പിക്കാം.

English summary

What is Haqqani Network and What is their connection with Taliban? Who all are behind the network.