അധികാരം പിടിച്ചു! പക്ഷേ, താലിബാന്‍ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? എളുപ്പമല്ല അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍ ഭരണം... കാരണങ്ങള്‍

കാബൂള്‍: താലിബാന്‍ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍ കീഴ്‌പ്പെടുത്തി എന്നത് ഇന്നൊരു യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാണ്. പെട്ടെന്നൊന്നും അവിടെ ഒരു മാറ്റത്തിനുള്ള സാധ്യത നിലനില്‍ക്കുന്നില്ല. ലോകരാജ്യങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ അഫ്ഗാനിലെ താലിബാന്‍ ഭരണത്തെ അംഗീകരിക്കേണ്ട സ്ഥിതിയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങള്‍ പോകുന്നത്.

താലിബാന്‍ അധികാരം പിടിച്ചെടുത്തതിന് പിറകെ വന്‍ അഭയാര്‍ത്ഥി പ്രവാഹം ആണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ നിന്ന്. അഫ്ഗാനില്‍ നിന്നുള്ള അഭയാര്‍ത്ഥികളെ സ്വീകരിക്കാന്‍ പല രാജ്യങ്ങളും സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം തീര്‍ന്നാലും, അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ സൈ്വര്യമായി ഭരണം നടത്താന്‍ താലിബാന് ആകുമോ എന്നാണ് ചോദ്യം. താലിബാന് മുന്നില്‍ സാധ്യതകളേക്കാള്‍ ഏറെ പ്രതിസന്ധികളാണ് ഉള്ളത്. പരിശോധിക്കാം...

