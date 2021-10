ബഹിരാകാശത്ത് വച്ച് മരിച്ചാൽ ആ മൃതദേഹത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? അഴുകി ഇല്ലാതാകുമോ... അതോ...

Comprehensive Story

oi-Binu Phalgunan

മരണം എന്നത് ഏതൊരു ജീവിയ്ക്കും ഒഴിവാക്കാൻ ആകാത്ത ഒന്നാണ്. മരണമില്ലാത്തതായി ജീവനുള്ള ഒന്നും ഈ ലോകത്ത് അവശേഷിക്കുന്നില്ല. മരണത്തെ മറികടക്കുന്നതെങ്ങനെ എന്നത് പല ഗവേഷകരും കാലങ്ങളായി പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയും ആണ്. ഭൂമിയിൽ വച്ച് മരണം സംഭവിച്ചാൽ ഒരു മൃതദേഹത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് നമുക്ക് ഏറെക്കുറേ അറിയാം- അത് മനുഷ്യനായാലും മറ്റേതെങ്കിലും മൃഗമായാലും.

എന്നാൽ ഇന്ന് നാം ബഹിരാകാശ യാത്രകളെ കുറിച്ചും ഗ്രഹാന്തര യാത്രകളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലം കൂടിയാണ്. ചൊവ്വയിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കുന്ന ഒരു കാലത്തിലേക്ക് ഇലോൺ മസ്‌കിന്റെ സ്‌പേസ് എക്‌സ് പ്രോഗ്രാം കാലെടുത്ത് വയ്ക്കാൻ പോവുകയും ആണ്. ബഹിരാകാശത്ത് വച്ച് ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടാൽ, ആ മൃതദേഹത്തിന് എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? ഭൂമിയിൽ വച്ച് സംഭവിക്കുന്ന അതേ മാറ്റങ്ങളായിരിക്കുമോ ബഹിരാകാശത്തോ മറ്റേതെങ്കിലും ​ഗ്രഹങ്ങളിലും വച്ച് സംഭവിക്കുക?

English summary

What will happen to the dead body, if a person die in Space or any other planets - the answer is here