ഒരു പുതിയ സൗഹൃദം പ്രണയമായി വളരുന്നതിനു സാധ്യത, സൂര്യരാശി വീഥിയില്‍ താരകയോഗം, പ്രണയ ജ്യോതിഷം

Astrology

oi-Sajitha Gopie

നിങ്ങൾ പ്രണയത്തിലാണോ? അതോ പ്രണയത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നയാളാണോ? നവംബറിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രണയ രാശിയിൽ ശുക്രൻ തെളിയുമോ അതോ പ്രണയരാശിയിൽ ശനിയാണോ കാത്തിരിക്കുന്നത്?

കർക്കിടകം രാശിക്കാർക്ക് പ്രണയരാശിയില്‍ പലവിധ ദോഷങ്ങള്‍ കാണുന്നു. തെറ്റിദ്ധാരണകള്‍ ഉണ്ടാകാനോ അവ വര്‍ദ്ധിക്കാനോ ഇവർ ഇട കൊടുക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ ഈ മാസത്തെ പ്രണയ ജ്യോതിഷം വായിക്കാം...

English summary

A new friendship is likely to blossom into love for this zodiac sign, know your love horoscope of November