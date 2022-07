ഈ ആറ് കാര്യങ്ങള്‍ ജീവിതത്തില്‍ ഉണ്ടോ.. അത് ശനി ദോഷമാണ്; ഒഴിവാക്കാന്‍ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ ഇത്..

Astrology

oi-Alaka KV

ജ്യോതിഷത്തിൽ ശനിയുടെ പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്. ശനിയെ വിധികർത്താവ് ആയാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. കർമ്മങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശനിദേവൻ ശുഭവും അശുഭകരവുമായ ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നു. ശനിദേവന്റെ ദൃഷ്ടി ഏൽക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് മോശം കാലം ആരംഭിക്കുന്നു. ജാതകത്തിൽ ശനിയുടെ സ്ഥാനം മാറുമ്പോൾ പ്രതികൂലവും അനുകൂലവുമായ ഫലങ്ങളും ഉണ്ടാകും..

ചി ലക്ഷണങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ശനിയുടെ ദൃഷ്ടി പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ‌ സാധിക്കും...നമ്മൾ നേരിടേണ്ടിവരുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളും ഒരുപക്ഷേ ശനിയുടെ ദൃഷ്ടി കൊണ്ടാകും. ശനി ദോഷം നമ്മളെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ, ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് പരിശോധിക്കാം..

English summary

Astrology: Here are the ways to know the six signs of Shani Mahadasa in your life.