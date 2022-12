നല്ല സമയമേ അല്ല നിങ്ങൾക്ക്, അടുപ്പമുളളവർ പോലും അകലും, അകാരണ ഭീതി, ഇന്നത്തെ രാശിഫലം

Astrology

Sajitha Gopie

മിഥുനം രാശിക്കാരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ഇന്ന് നല്ല ദിവസമാണ്. ഈ രാശിക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കും. മാത്രമല്ല മാനസിക വിഷമങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം കണ്ടെത്താനും സാധിക്കും.

കുംഭം രാശിക്കാർ സംസാരത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ ഇവർക്ക് ബുദ്ധിപൂർവ്വം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം അറിയാം.

English summary

It is not a good time for you, even those close to you will be distant, Know your Horoscope today