പാലക്കാട്: കെ സുധാകരനും വിഡി സതീശനും കോണ്‍ഗ്രസിന്റേയും യുഡിഎഫിന്റേയും നേതൃത്വത്തിലേക്ക് വന്നതിന് പിറകെ വലിയ മാറ്റങ്ങള്‍ക്കാണ് വഴി തുറന്നത്. കേരളത്തിലെ കോണ്‍ഗ്രസില്‍ നിലനിന്നിരുന്ന ഗ്രൂപ്പ് സമവാക്യങ്ങള്‍ അപ്പാടെ തകര്‍ത്തെറിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ചില നീക്കങ്ങളും ഇതിന് പിന്നില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു.

30 കോടി മുക്കിയ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ആര്? 'പദവി നഷ്ടപ്പെട്ട ഉന്നതന്‍', 'ഉന്നതന്റെ അടുത്ത ആള്‍'... പുതിയ വിവാദം

ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിശ്വസ്തര്‍ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ടി സിദ്ദിഖും ഷാഫി പറമ്പിലും പുതിയ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ചേക്കേറി എന്ന തരത്തില്‍ ആയിരുന്നു വാര്‍ത്തകള്‍. അത്തരം വാര്‍ത്തകളെ സാധൂകരിക്കുന്ന ചില സംഭവങ്ങളും അരങ്ങേറിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഒറ്റ ചിത്രത്തിലൂടെ തന്റെ കൂറ് ആര്‍ക്കൊപ്പമെന്ന് സിദ്ദിഖ് വ്യക്തമാക്കി. ഇപ്പോള്‍ മലയാള മനോരമയ്ക്ക് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലൂടെ ഷാഫി പറമ്പിലും തന്റെ ഗ്രൂപ്പ് കൂറ് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

