oi-Binu Phalgunan

ലക്ഷദ്വീപിലെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ സസൂക്ഷ്മം വീക്ഷിക്കുന്നവരാണ് മലയാളികള്‍. തിരിച്ചും അങ്ങനെ തന്നെ. കേരളത്തിലെ ഓരോ ഇലയനക്കവും ദ്വീപുകാര്‍ക്കും ഏറെ പ്രധാനമാണ്. അവരുടെ 'മെയിന്‍ ലാന്‍ഡ്' എന്നത് കേരളമാണ്.

ലക്ഷദ്വീപില്‍ സംഭവിക്കുന്നതെന്ത്? പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്നില്‍ എന്തൊക്കെ? കാരണക്കാര്‍ ആര്?

കേരളവുമായുള്ള ബന്ധം തകര്‍ക്കാനാണ് നീക്കം, ലക്ഷദ്വീപ് ജനതയ്ക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി

ഐതിഹ്യങ്ങളിലും കെട്ടുകഥകളിലും ചരിത്രത്തിലും എല്ലാം ലക്ഷദ്വീപ് കേരളവുമായി അത്രയേറെ ഇഴചേര്‍ന്ന് കിടക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷദ്വീപിന് ഒരു പ്രശ്‌നം വരുമ്പോള്‍ കേരളം എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും എന്നത് ഇപ്പോള്‍ വെളിവാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

'ദ്വീപുകാര്‍ക്ക് പടച്ചവന്റെ മനസാണ്, അവര്‍ എങ്ങനെയും ജീവിച്ചു പൊയ്‌ക്കോട്ടെ', പ്രതികരിച്ച് ബാദുഷ

മോദിയുടെ സ്വപ്‌നത്തിലൊരു ലക്ഷദ്വീപുണ്ട്; മദ്യം, ഗുണ്ടാ നിയമം, മാംസം... മറുപടിയുമായി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി

Why Kerala is very close to Lakshadweep not only in distance, but also in Solidarity