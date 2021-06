സ്വന്തം പാർട്ടിയിൽ നിന്നുപോലും പിന്തുണ ലഭിക്കാത്ത ദളിത് കെപിസിസി വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റ്; സിപിഎം ആയിരുന്നെങ്കിൽ?

Feature

oi-Binu Phalgunan

കണ്ണൂര്‍ ശൈലിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടും ദളിതനായതുകൊണ്ടും ആണ് തന്നെ കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് ആക്കാതിരുന്നത് എന്ന് പരസ്യമായി വെളിപ്പെടുത്തിയത് മുന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും എംപിയും ആയ കൊടിക്കുന്നില്‍ സുരേഷ് ആണ്. കെപിസിസിയുടെ വര്‍ക്കിങ് പ്രസിഡന്റ് ആണ് സുരേഷ്. കേരളത്തിലെ പ്രധാന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കളില്‍ ഒരാള്‍.

ട്രൂ കോപ്പി തിങ്കിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍, ദളിതന്‍ എന്ന നിലയില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനുള്ളില്‍ താന്‍ നേരിടുന്നതും നേരിട്ടതും ആയ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ആണ് അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. എന്നിട്ടും ആ പാര്‍ട്ടിയിലെ എത്രപേര്‍, എത്ര തീപ്പൊരി നേതാക്കള്‍ കൊടിക്കുന്നില്‍ ഉന്നയിച്ച വിഷയത്തില്‍ പ്രതികരിച്ചു? കൊടിക്കുന്നിലിനെ പിന്തുണക്കാന്‍ എത്തിയത് ഡിവൈഎഫ്‌ഐ ആണെന്ന് കൂടി ഇതോടൊപ്പം ചേര്‍ത്ത് വായിക്കണം...

English summary

Why Kodikunnil Suresh is getting zero support from his fellow Congress leaders on his Dalit issue? If the same happened to a CPM leader, what will be the reaction of other congress leaders?