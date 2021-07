Feature

oi-Binu Phalgunan

കോണ്‍ഗ്രസ് പുന:സംഘടന അധികം വൈകില്ലെന്ന് പറയാന്‍ തുടങ്ങിയിട്ട് നാളുകള്‍ ഏറെയായി. ചര്‍ച്ചകള്‍ പലതും പലവഴിയ്ക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നതല്ലാതെ, പുന:സംഘടനയുടെ കാര്യത്തില്‍ വ്യക്തമായ തീരുമാനങ്ങള്‍ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. ഗ്രൂപ്പില്ലാതെ ആയിരിക്കും പുന:സംഘടന എന്നാണ് അവകാശവാദം.

അത് കോണ്‍ഗ്രസില്‍ എത്രത്തോളം പ്രായോഗികമാകും എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇപ്പോഴും പ്രസക്തിയുണ്ട്. ഗ്രൂപ്പ് സമവാക്യങ്ങളെ മറികടന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനേയും കെപിസിസി അധ്യക്ഷനേയും നിയമിക്കാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന് കഴിഞ്ഞില്ലേ എന്ന മറുചോദ്യം തീര്‍ച്ചയായും ഉയരും. കോണ്‍ഗ്രസിന് ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് പരിശോധിക്കാം...

English summary

Will reorganization in Congress leadership happen without considering group equations? If happen so, that may drive the party to regain power in Kerala.