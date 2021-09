Comprehensive Story

oi-Binu Phalgunan

ഇന്ത്യയില്‍ ഒരു ഘട്ടത്തില്‍ മുഖ്യ പ്രതിപക്ഷമായിരുന്നു കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയില്‍ നടന്ന ആദ്യ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ 16 സീറ്റുകള്‍ നേടി ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ ഒറ്റകക്ഷിയായത് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന സിപിഐ ആയിരുന്നു. അന്ന് അധികാരത്തിലേറിയത് 364 സീറ്റുകളുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് ആയിരുന്നു. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ പാര്‍ലമെന്റിലെ മുഖ്യ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷി കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി ആയിരുന്നു എന്ന് പറയാം.

ആ ഇന്ത്യന്‍ നാഷണല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് എങ്ങനെ ഇന്നത്തെ കോണ്‍ഗ്രസ് ആയി... 415 ല്‍ നിന്ന് 52 ലേക്ക്!

ഇന്ത്യന്‍ നാഷണല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് സ്ഥാപിച്ചതിന് പിന്നില്‍ ഇന്ത്യക്കാരന്‍ ആയിരുന്നില്ല എന്ന ചരിത്രം പോലെ തന്നെ ഇന്ത്യന്‍ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിയുടെ സ്ഥാപനത്തിന് പിന്നിലും ഒരു വിദേശ ബന്ധമുണ്ട്. ഇന്ത്യയില്‍ ആയിരുന്നില്ല ഇന്ത്യന്‍ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത്. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ മൂന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ ഒറ്റകക്ഷിയായിരുന്ന സിപിഐ പിന്നീട് പാര്‍ലമെന്റില്‍ വലിയ സ്വാധീനമൊന്നുമില്ലാത്ത പാര്‍ട്ടിയായി മാറിയതും ചരിത്രം.

English summary

From where Indian Communist Party originated? From Tashkent of Kanpur. CPI says its from Kanpur and CPM says its from Tashkent.