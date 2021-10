Comprehensive Story

oi-Binu Phalgunan

മോശയുടെ അംശവടിയും യേശുക്രിസ്തുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കാന്‍ യൂദാസ് വാങ്ങിയ വെള്ളിക്കാശും ശ്രീകൃഷ്ണന് വെണ്ണ കട്ടുകുടിച്ച മരക്കലവും ഒക്കെ ആയിരുന്നു മോന്‍സണ്‍ മാവുങ്കലിന്റെ തട്ടിപ്പുകളില്‍ ഏറ്റവും ഹിറ്റായവ. കേട്ടാല്‍ തന്നെ തട്ടിപ്പ് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ വിശ്വസിക്കാന്‍ വലിയ ഉന്നതരും ചില പത്രങ്ങളും യൂട്യൂബ് ചാനലുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്നതാണ് വിശ്വസിക്കാന്‍ ശരിക്കും പ്രയാസമായ കാര്യം.

ഇങ്ങനെ തട്ടിപ്പുകള്‍ നടത്തുന്നവരും അവരാല്‍ പറ്റിക്കപ്പെടുന്നവരും ഒക്കെ ചേര്‍ന്നതാണ് നമ്മുടെ ലോകം. അങ്ങനെ പറ്റിയ്ക്കുന്നതില്‍ അതീവ വൈദഗ്ധ്യമുള്ളവര്‍ ഇഷ്ടം പോലെ ഈ ലോകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇനിയും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത്തരത്തില്‍ ലോകത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ ഏറ്റവും ലഭിച്ച ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനുണ്ട്. ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രയാകും മുമ്പേ തന്നെ കുപ്രസിദ്ധി നേടിയ ഒരാള്‍. അയാളുടെ മുന്നില്‍ മോന്‍സണ്‍ മാവുങ്കല്‍ എല്ലാം ഒരു ചെറുമീന്‍ മാത്രമാണ്. മരണം വരേയും തട്ടിപ്പുകള്‍ തുടര്‍ന്ന ആ മനുഷ്യന്റെ പേര് നട്‌വര്‍ലാല്‍ എന്നായിരുന്നു. താജ്മഹലും എംപിമാരുള്‍പ്പെടെ ഇന്ത്യന്‍ പാര്‍ലമെന്റും വിറ്റ് പണം തട്ടിയ അപാര തട്ടിപ്പുകാരന്‍...

English summary

Natwarlal- The Indian Con Man, who is supposed to be the hero of many other con men in India. Comparing with Natwarlal, Monson Mavunkal is just a small fish.