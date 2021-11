മോഡലുകളുടെ മരണം; ഹാർഡ് ഡിസ്ക് കാണാതായി; ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനാകാതെ പൊലീസ്

Ernakulam

കൊച്ചി: മുൻ മിസ് കേരളയുടെയും റണ്ണർ അപ്പിൻ്റെയും മരണത്തിൽ ഫോർട്ട് കൊച്ചി പൊലീസ് സ്റ്റേഷന് തൊട്ടടുത്തുള്ള നമ്പർ 18 ഹോട്ടലിൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് കാണാതായി. പൊലീസ് പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും ഹാർഡ് ഡിസ്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പൊലീസിന് ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഹോട്ടലിലെ പരിശോധന അവസാനിപ്പിച്ച് അന്വേഷണ സംഘം മടങ്ങി. തുടർനടപടി ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കാനാണ് നീക്കം.

In the death of former Miss Kerala and runner-up, the hard disk went missing at Hotel No. 18 near Fort Kochi Police Station.