ജോജു ജോർജിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് കെ സുധാകരൻ; പ്രതിഷേധം ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിലും!

Ernakulam

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം/കൊച്ചി: ഇന്ധനവില വർധനക്കെതിരെ ഇടപ്പള്ളി വൈറ്റില ബൈപ്പാസിൽ സമരം നടത്തിയ ഡിസിസി പ്രവർത്തകരോട് നടൻ ജോജു ജോർജ് അപര്യാദയായി പെരുമാറിയെന്ന വാർത്തയിൽ പ്രതികരിച്ച് കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരൻ. അനാവശ്യ സമരങ്ങൾ നടത്തി ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന പാർട്ടിയല്ല കോൺഗ്രസ്. കോടികളുടെ സമ്പത്തിൽ അഭിരമിക്കുന്നവർക്ക് ഇന്ധന വിലവർധന പ്രശ്നമല്ലെന്നും പക്ഷേ അത്താഴപ്പട്ടിണികാരൻ്റെ അവസ്ഥ അങ്ങനെയല്ലെന്നും സുധാകരൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ പറഞ്ഞു.

തുടർച്ചയായി നടക്കുന്ന സ്ത്രീ പീഡനങ്ങളിൽ പോലും വാ തുറക്കാത്ത സിനിമാതാരങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള സമരത്തെ എതിർക്കുന്നത് അപലപനീയമാണ്. താരങ്ങൾ അൽപമെങ്കിലും സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത കാട്ടാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണെന്നും കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ പറഞ്ഞു.

English summary

KPCC president K Sudhakaran reacted to the news that actor Jojo George had treated the DCC workers who were protesting at Edappally Vyttila bypass against the fuel price hike in an inappropriate manner.