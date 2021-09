'ഇത് കാബൂളിൽ നിന്നോ കാണ്ഡഹാറിൽ നിന്നോ അല്ല', അസമിലേത് ബിജെപിയുടെ ന്യൂനപക്ഷ വേട്ടയെന്ന് ആരിഫ്

India

oi-Sajitha Gopie

തിരുവനന്തപുരം: അസമില്‍ കുടിയൊഴിപ്പിക്കലിന്റെ പേരില്‍ പോലീസ് നടത്തിയ നരനായാട്ടിന് എതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു. അനധികൃത കയ്യേറ്റം ആരോപിച്ച് നൂറ് കണക്കിന് കുടുംബങ്ങളെ ഒഴിപ്പിക്കാന്‍ എത്തിയ പോലീസ് പ്രതിഷേധം ഉയര്‍ത്തിയവര്‍ക്ക് നേരെ വെടിയുതിര്‍ക്കുകയായിരുന്നു. സദ്ദാം ഹുസൈന്‍, 12 വയസ്സുള്ള ഷെയ്ഖ് ഫരീദ് എന്നിവരാണ് പോലീസ് വെടിവെയ്പ്പില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

പോലീസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫറായ ബിജയ് ശങ്കര്‍ എന്നയാള്‍ വെടിയേറ്റ് മരിച്ച് കിടന്ന ആളുടെ നെഞ്ചില്‍ കയറി ചവിട്ടുന്ന നടുക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ സംഭവ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പുറത്ത് വന്നിരുന്നു. വിവാദമായതോടെ ഇയാളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അസം വെടിവെപ്പില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ജുഡീഷ്യല്‍ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ബിജെപി സര്‍ക്കാരിന്റെ ന്യൂനപക്ഷ വേട്ടയാണ് സിപാജറില്‍ നടന്നത് എന്ന് സിപിഎം എംപി എഎം ആരിഫ് ആരോപിച്ചു.

English summary Assam shooting is part of BJP government's minority hunt, Says CPM MP AM Ariff

Story first published: Saturday, September 25, 2021, 15:18 [IST]