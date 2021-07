India

oi-Swaroop Tk

രണ്ടാം മോദി സര്‍ക്കാരിന്റെ പുതിയ മന്ത്രിമാരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങ് രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ നടന്നു. ഒട്ടേറെ പുതുമുഖങ്ങളെ ഇത്തവണ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയാണ് രണ്ടാം മോദി സര്‍ക്കാരിന്റെ പുനംസംഘടന. പുതിയ കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാരുടെ പട്ടികയില്‍ ലോക്‌സഭാ എംപി മീനാക്ഷി ലെഖിയുടെ പേരും ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

പുതുമുഖങ്ങള്‍ക്ക് പരിഗണന ലഭിക്കുമെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സാധ്യത കല്‍പ്പിച്ച നേതാക്കളില്‍ ഒരാണ് മീനാക്ഷി . ന്യൂ ഡല്‍ഹി മണ്ഡലത്തില്‍ നിന്ന് തുടര്‍ച്ചയായി രണ്ട് തവണ ലോക്‌സഭയിലേക്ക് എത്തിയ ബിജെപിയുടെ മികച്ച നേതാവായ ലേഖി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്.

