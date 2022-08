India

oi-Nikhil Raju

ഹർഘർ തിരംഗയുടെ ഭാ​ഗമായി നൽകിയ പത്ര പരസ്യത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളുടെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റുവിന്റെ ചിത്രം ഒഴിവാക്കിയ കർണാടക സർക്കാരിനെതിരെ വിമർശനവുമായി കോൺ​ഗ്രസ്. കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ബിഎസ് ബൊമ്മെ നെഹ്റുവിന്റെ ആരാധകരായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് എസ്ആർ ബൊമ്മെയെയും രാഷ്ട്രീയ ഗുരു എംഎൻ റോയിയെയും അപമാനിച്ചുവെന്നാണ് കോൺ​ഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജയറാം രമേശിന്റെ ആരോപണം.

ബൊമ്മെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പദം സംരക്ഷിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്ത്യയെ നയിച്ച മഹാത്മാവാണ് നെഹ്റുവെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിത്രം എന്തുകൊണ്ടാണ് പരസ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതിരുന്നതെന്ന് മനസിലാകുന്നില്ലെന്നും കോൺ​ഗ്രസ് നേതാവ് ബിഎം സന്ദീപ് പറഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രി ബൊമ്മെ ഒരു പാവയെപ്പോലെയാണ് പെരുമാറുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

Nehru will survive such pettiness. CM Karnataka desperate to save his job knows what he has done is an insult to his father S.R. Bommai & his father's 1st political guru M.N. Roy both great Nehru admirers, the latter being a friend as well. Pathetic this is. https://t.co/adpkSBVyoU