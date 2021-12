കനത്ത മൂടല്‍ മഞ്ഞില്‍ ഹെലികോപ്റ്റര്‍ മറയുന്നു; അപകടത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പുള്ള ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്ത്

ഊട്ടി: കുനൂരില്‍ സംയുക്ത സൈനിക സേധാവി ജനറല്‍ ബിപിന്‍ റാവത്ത് ഉള്‍പ്പടെ 13 പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട ഹെലികോപ്റ്റര്‍ അപകടത്തിന്റ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്ത്. അപകടം നടന്ന സ്ഥലത്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള മീറ്റര്‍ ഗേജ് റെയില്‍ പാളത്തിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന വിനോദ സഞ്ചാരികളാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പകര്‍ത്തിയത്. തമിഴ് മാധ്യമങ്ങള്‍ പുറത്തുവിട്ട ദൃശ്യങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലാണ്. ഹെലികോപ്റ്ററില്‍ മേഘങ്ങളിലേക്ക് മാറി കാണാചതാവുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണുള്ളത്. പിന്നാലെ വലിയ ശബ്ദവും വീഡിയോയില്‍ കേള്‍ക്കാം.

എന്ത് പറ്റി? ഹെലികോപ്റ്റര്‍ തകര്‍ന്ന് വീണോ എന്ന് അവര്‍ പരസ്പരം ചോദിക്കുന്നതും വീഡിയോയില്‍ കാണാന്‍ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം, ഈ വീഡിയോയുടെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം ഒന്നും തന്നെ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല. അതേസമയം, അപകടം നടന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഉന്നത ഉഗ്യോഗസ്ഥര്‍ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. വ്യോമസേന മേധാവി ചീഫ് മാര്‍ഷല്‍ വിവേക് റാം ചൗധരിയും സംഘവും ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ സ്ഥലത്ത് എത്തി പരിശോധന നടത്തി. മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പൊമുണ്ട്.

ഇതിനിടെ, വിങ് കമാന്‍ഡര്‍ ആര്‍ ഭരദ്വാജിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വ്യോമസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ 25 അംഗ പ്രത്യേക സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെ ബ്ലാക്ക് ബോക്‌സ് അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അന്വേഷണത്തില്‍ ബ്ലാക് ബോക്‌സ് നിര്‍ണായകമായേക്കും. ബ്ലാക്ക് ബോക്സിന് ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെ അവസാന നിമിഷത്തെ സാഹചര്യത്തെയും മറ്റ് വശങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള ഡാറ്റ വെളിപ്പെടുത്താനാകും.

#WATCH | Final moments of Mi-17 chopper carrying CDS Bipin Rawat and 13 others before it crashed near Coonoor, Tamil Nadu yesterday



(Video Source: Locals present near accident spot) pic.twitter.com/jzdf0lGU5L — ANI (@ANI) December 9, 2021

ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഫ്‌ലൈറ്റ് ഡാറ്റ റെക്കോര്‍ഡര്‍ ഓറഞ്ച് നിറത്തിലാണ് ഉണ്ടാകുക, ഇത് ഫ്‌ലൈറ്റ് ഡാറ്റയും കോക്ക്പിറ്റ് സംഭാഷണങ്ങളും റെക്കോര്‍ഡു ചെയ്യുന്നു. ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ ഫോറന്‍സിക് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയാല്‍ അപകടത്തിന് ബാഹ്യ കാരണങ്ങളുണ്ടോ എന്നും കണ്ടെത്താനാകും. കൂടാതെ അപകടത്തില്‍ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട ഗ്രൂപ്പ് ക്യാപ്റ്റന്‍ വരുണ്‍ സിംഗില്‍ നിന്ന് കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമാകുമെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ വിലയിരുത്തല്‍. വരുണ്‍ സിംഗിന്റെ ചികിത്സയ്ക്കായി കോയമ്പത്തൂരില്‍ നിന്നുള്ള ആറംഗ പ്രത്യേക മെഡിക്കല്‍ സംഘം വെല്ലിംഗ്ടണ്‍ ആര്‍മി ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിയിരുന്നു.

