India

oi-Jithin Tp

ന്യൂദല്‍ഹി: രാജ്യത്തെ പ്രതിദിന കൊവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തില്‍ നേരിയ കുറവ്. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂ റില്‍ രാജ്യത്തെ 3,33,533 പേര്‍ക്കാണ് കൊവിഡ് ബാധിച്ചത്. 17.78 ശതമാനമാണ് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക്. 18,75,533 സാംപിളുകളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പരിശോധിച്ചത്. തലേ ദിവസത്തെക്കാള്‍ 4171 കേസുകളുടെ കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

രാജ്യത്ത് ആകെ കൊവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 39237264 ആയി. രാജ്യത്തെ പ്രതിവാര രോഗസ്ഥിരീകരണ നിരക്ക് 16.65 ശതമാനമാണ്. 525 കൊവിഡ് മരണങ്ങളും കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ ആകെ മരണം 489409 ആയി. 259168 പേരാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രോഗമുക്തരായത്. ഇതോടെ ആകെ രോഗമുക്തരായവരുടെ എണ്ണം 36560650 ആയി. 93.18 ശതമാനമാണ് രോഗമുക്തി നിരക്ക്.

60 ശതമാനം എം എല്‍ എമാരും കൂറുമാറിയ ഗോവ; ഇന്ത്യന്‍ ജനാധിപത്യത്തിലെ നാണംകെട്ട ഏട്

English summary

Slight decrease in the number of covid patients per day in the country. covid has infected 3,33,533 people in the country in the last 24 hours.