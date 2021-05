തീരം കടന്ന് ടൗട്ടെ ചുഴലിക്കാറ്റ്: സഞ്ചാരം കരയിലൂടെ, ഗുജറാത്തില്‍ കനത്ത മഴ, വന്‍ നാശനഷ്ടങ്ങള്‍

India

oi-Ajmal MK

അഹമ്മദാബാദ്: ടൗട്ടെ ചുഴലിക്കാറ്റ് ഗുജറാത്തില്‍ തീരം തൊട്ടു. മണിക്കൂറില്‍ 165-175 കിലോമീറ്റര്‍ വേഗതയില്‍ വരെ വീശിയടിക്കുന്ന കാറ്റില്‍ ഗുജറാത്തിന്‍റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ കനത്ത നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചുഴലിക്കാറ്റ് പൂര്‍ണ്ണമായും തീരം കടന്ന് കരയിലൂടെയാണ് ഇപ്പോള്‍ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാലവസ്ഥാന നീരീക്ഷണ വകുപ്പ് പുലര്‍ച്ചെ 1.27 ഓടെ പുറപ്പെടുവിച്ച് അറിയിപ്പിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

പുലർച്ചെ 12.40 ന്, അതിതീവ്ര ചുഴലിക്കാറ്റ് ചുഴലിക്കാറ്റായി ദുർബലപ്പെടുകയും ഡിയുവിൽ നിന്ന് 30 കിലോമീറ്റർ വടക്കുകിഴക്കായി സൗരാഷ്ട്ര മേഖലയെ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയില്‍ വ്യക്തകമാക്കുന്നത്. നിലവില്‍ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന വേഗത 150-160 കിലോമീറ്റര്‍ ആണെന്നും കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

THE EXTREMELY SEVERE CYCLONIC STORM ‘TAUKTAE’ WEAKENED INTO A VERY SEVERE CYCLONIC STORM AND LAY CENTRED AT 2330 HRS IST OF 17TH MAY 2021 OVER SAURASHTRA, NEAR LAT. 20.9°N AND LONG. 71.10°E, ABOUT 30 KM NORTHEAST OF DIU.

