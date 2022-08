India

oi-Nikhil Raju

ന്യൂഡല്‍ഹി:പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ അക്രമിസംഘം സ്‌റ്റേഷനില്‍ കയറി തല്ലി. ന്യൂഡല്‍ഹി ആനന്ദ് വിഹാര്‍ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് സംഭവം. 10-12 പേരടങ്ങുന്ന അക്രമി സംഘം സ്റ്റേഷനില്‍ അതിക്രമിച്ചു കയറി ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ക്രൂരമായി മര്‍ദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു. സ്റ്റേഷനിലെ ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിളും ബീറ്റ് ഓഫീസറുമായ പ്രകാശിനാണ് മര്‍ദ്ദനമേറ്റത്.

അതേസമയം ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന സഹപ്രവര്‍ത്തകര്‍ സംഭവത്തില്‍ ഇടപെട്ടില്ല. അക്രമത്തിന്റെ വീഡിയോ പോലീസുകാര്‍ തന്നെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവെച്ചതോടെ സംഭവം വിവാദമായി.20ലേറെ വരുന്ന അക്രമികളാണ് സ്റ്റേഷനകത്തിട്ട് പോലീസ് ഉ​ദ്യോ​ഗസ്ഥനെ മർദിച്ചത്. പ്രകാശിനെ വളഞ്ഞ് ആക്രോശിക്കുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യത് സംഘം തുടര്‍ന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ മര്‍ദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു.

'ദുര്‍മന്ത്രവാദം',നാഗ്പൂരില്‍ 5 വയസുകാരിയെ മാതാപിതാക്കള്‍ അടിച്ചുകൊന്നു..ദാരുണം

ഈ സമയം ധാരാളം ആളുകള്‍ സംഭവസ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഫോണുകളില്‍ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ലാതെ ആരും തന്നെ അക്രമികളെ തടയാന്‍ ശ്രമിച്ചില്ല. എന്തിനാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ മര്‍ദിച്ചതെന്ന് ഇപ്പോഴും വ്യക്തമല്ല.ഇതുവരെ അക്രമികളെ തിരിച്ചറിയാനും സാധിച്ചിട്ടില്ല. പോലീസുകാരന്‍ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അക്രമികള്‍ മര്‍ദ്ദനം തുടരുന്നത് വീഡിയോയില്‍ കാണാം.

#WATCH | Delhi: A viral video shows some people beating up the head police constable inside Anand Vihar Police Station in Shahdara



Preliminary probe shows that the video is of 31st July & now legal action is being taken against it: Delhi Police official



(Note: Strong language) pic.twitter.com/5oC7UGsNQZ