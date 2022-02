ഇത് സംഭവിച്ചാല്‍ ആം ആദ്മി രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ നിന്ന് വിരമിക്കും; പ്രഖ്യാപനവുമായി കെജ്രിവാള്‍

India

oi-Jithin Tp

പനജി: 2024 ലെ ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ അടുത്ത പ്രധാനമന്ത്രിയാകാനുള്ള മത്സരത്തില്‍ താന്‍ ഇല്ലെന്ന് ദല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രിയും ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടി ദേശീയ കണ്‍വീനറുമായ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാള്‍. ഇന്ത്യാ ടുഡേയുടെ ഗോവ വട്ടമേശ പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 2024 ലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് മത്സരിക്കുമെന്ന മമത ബാനര്‍ജിയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തെ പരാമര്‍ശിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ രാഷ്ട്രീയ മോഹങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു കെജ്രിവാളിന്റെ മറുപടി. '2024ല്‍ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള മത്സരത്തില്‍ നിന്ന് ഞാന്‍ പുറത്താണ്. അരവിന്ദ് കെജ്രിവാള്‍ എന്ന ഞാന്‍ അതിലൊരു ഭാഗമല്ല', അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

'എനിക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യമേയുള്ളു, ഞങ്ങള്‍ക്ക് രാജ്യം നന്നാക്കണം. അത് സാധ്യമല്ലെന്നാണ് ഞങ്ങള്‍ ആദ്യം കരുതിയത്, പക്ഷേ ഏഴ് വര്‍ഷം ഡല്‍ഹിയില്‍ അധികാരത്തിലിരുന്ന ശേഷം ഞങ്ങള്‍ സ്‌കൂളുകളും ആശുപത്രികളും മെച്ചപ്പെടുത്തി, വൈദ്യുതിയും വെള്ളവും സൗജന്യമായി നല്‍കി; ഇക്കാലമത്രയും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയക്കാര്‍ ഞങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കി,'' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ കുതിച്ചു ചാടുന്ന ഒരു കരിയര്‍ ഉണ്ടാക്കാന്‍ താന്‍ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. താന്‍ സ്വന്തം കരിയര്‍ ഉപേക്ഷിച്ചാണ് രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ചേര്‍ന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ഓര്‍മപ്പെടുത്തി.

English summary

Arvind Kejriwal has ruled himself out of the race to become the next Prime Minister in the 2024 Lok Sabha elections.