കർണാടക നിലനിർത്താൻ 'ഹലാലും ഹിജാബും' മാത്രം പോര; ബൊമ്മിക്ക് നിർദ്ദേശവുമായി ദേശീയ നേതൃത്വം

India

oi-Rakhi

അടുത്ത വർഷമാണ് കർണാടകത്തിൽ നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്നത്. 2019 ൽ കോൺഗ്രസ്-ജെഡിഎസ് സഖ്യസർക്കാരിനെ കുതിരക്കച്ചവടത്തിലൂടെ അട്ടിമറിച്ച് കൊണ്ടായിരുന്നു ബി ജെ പി സംസ്ഥാനത്ത് അധികാരം പിടിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇക്കുറി സംസ്ഥാനത്ത് അഭിമാന പോരാട്ടമാണ്. എന്നാൽ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ തങ്ങൾക്ക് ഭരണമുള്ള ഏക സംസ്ഥാനത്ത് അധികാര തുടർച്ച നേടാനുള്ള തീവ്ര ശ്രമത്തിലാണ് ബി ജെ പി. ഭരണം നിലനിർത്താൻ വേറിട്ട തന്ത്രങ്ങൾ പയറ്റണമെന്ന നിർദ്ദേശമാണ് ദേശീയ നേതൃത്വം സംസ്ഥാന നേതാക്കൾക്ക് നൽകുന്നത്.

'ഗായത്രി സുരേഷിനോട് എങ്ങനെ ഇഷ്ടം തോന്നാതിരിക്കും'..ഇത് ട്രോളല്ല.. എന്നാ ഒരു ലുക്കാ'..വൈറൽ ഫോട്ടോ

English summary

Halal and hijab alone are not enough to get power in Karnataka '; National leadership says to Bommi