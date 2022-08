India

oi-Nikhil Raju

ഇന്ത്യയുടെ 75ാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം വിപുലമായി ആഘോഷിക്കാനാണ് രാജ്യം ഒരുങ്ങുന്നത്. വീടുകളിലും,ഓഫിസുകളിലുമെല്ലാം കൊടി ഉയര്‍ത്താനുള്ള നിര്‍ദേശത്തിനൊപ്പം ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളിലും ഓഗസ്റ്റ് 15ന് ത്രിവർണ വെളിച്ചവിസ്മയം തെളിയും.150 ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളാണ് അന്നേ ദിവസം ത്രിവർണശോഭയിൽ വർണാഭമാകുക.

എന്നാല്‍ ത്രിവര്‍ണം തെളിയിക്കുന്നതില്‍ നിന്ന് താജ്മഹലിനെ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. രാത്രിയില്‍ താജ്മഹലില്‍ ഒരു വെളിച്ചവും പാടില്ലന്ന സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഉത്തരവാണ് ഇതിന് പിന്നിലെ കാരണം. ഈ നിര്‍ദേശത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് താജ്മഹലിനെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനം. ഇത്തരത്തില്‍ ഒരു ഉത്തരവ് സുപ്രീം കോടതി ഇറക്കിയതിന് പിന്നിലും ഒരു കാരണമുണ്ട്.

English summary

Historic buildings across the country will be lit up Why Taj Mahal will not be illuminated in Tricolour theme this Independence Day