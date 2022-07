India

oi-Ajmal MK

ഹൈദരാബാദ്: രാജ്യത്ത് അടുത്ത വർഷം നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നാണ് തെലങ്കാന. മുഖ്യമന്ത്രി കെ ചന്ദ്രശേഖര റാവുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ടി ആർ എസ് തുടർച്ചയായ മൂന്നാം തവണയും സംസ്ഥാനത്ത് വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കുമ്പോള്‍ ഏത് വിധേനയും ഭരണത്തിലെത്താനാണ് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ശ്രമം. രേവന്ത് റെഡ്ഡി പി സി സി അധ്യക്ഷനായി വന്നതിന് ശേഷമുള്ള ചലനങ്ങളെല്ലാം അവർക്ക് ആവേശം നല്‍കുന്നുമുണ്ട്.

എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ സംസ്ഥാനത്ത് നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നാല്‍ ബി ജെ പിക്കും പിറകിലായി മൂന്നാം സ്ഥാനം മാത്രമേ തെലങ്കാനയില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന് ലഭിക്കുകയുള്ളുവെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്ത് വന്ന ഒരു സർവ്വേ ഫലം അവകാശപ്പെടുന്നത്.

