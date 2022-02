'ഞാൻ വീണ്ടും എംഎൽഎയായാൽ മുസ്ലീങ്ങൾ തിലകം തൊടും'; ബിജെപി എംഎൽഎയുടെ വിദ്വേഷ പ്രസംഗം

ദില്ലി; തന്റെ വിദ്വേഷ പ്രസംഗത്തെ ന്യായീകരിച്ച് ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള ബി ജെ പി എം എൽ എ രാഘവേന്ദ്ര സിംഗ്. മുസ്ലീങ്ങൾക്കെതിരായ രാഘവേന്ദ്രയുടെ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ ദിവസം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. താൻ വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാൽ തൊപ്പിക്ക് പകരം മുസ്ലീങ്ങൾ തിലകം ചാർത്തും എന്നായിരുന്നു രാഘവേന്ദ്രയുടെ പരാമർശം. എന്നാൽ ഇസ്‌ലാമിക ഭീകരത ചെറുക്കാനുള്ള പ്രസംഗം ആണ് താൻ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ എം എൽ എയുടെ വിശദീകരണം.

ഇവിടെ ഇസ്ലാമിക ഭീകരർ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ, ഹിന്ദുക്കൾ തൊപ്പി ധരിക്കാൻ നിർബന്ധിതരായിരുന്നു. ഹിന്ദു അഭിമാനം കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ എന്തും ത്യജിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. മുസ്ലീങ്ങൾ എന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്, ഇതിനോട് ഞാൻ പ്രതികരിക്കാതിരിക്കില്ല, രാഘവേന്ദ്ര പറഞ്ഞു.

ഞാൻ വീണ്ടും എം എൽ എ ആയാൽ തൊപ്പി ഇല്ലാതാക്കിയ പോലെ അടുത്ത തവണ മുസ്ലീങ്ങൾ തിലകം ചാർത്തും എന്നായിരുന്നു എം എൽ എയുടെ പ്രസംഗം. മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് സ്ഥാപിച്ച വലതുപക്ഷ ഗ്രൂപ്പായ ഹിന്ദു യുവവാഹിനിയുടെ ചുമതലയുള്ള നേതാവാണ് രാഘവേന്ദ്ര. അതേസമയം പ്രസംഗത്തിൽ എം എൽ എയ്ക്കെതിരെ കേസ് എടുത്തതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു.

