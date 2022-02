India

oi-Jithin Tp

ന്യൂദല്‍ഹി: തനിക്ക് ട്വിറ്ററില്‍ അക്കൗണ്ടില്ലെന്നും താന്‍ ഒരു സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലും സജീവമല്ലെന്നും ജെ എന്‍ യു വി സി ശാന്തിശ്രീ ധൂളിപ്പുടി പണ്ഡിറ്റ്. സംഘപരിവാര്‍ അനുകൂല ട്വീറ്റുകള്‍ ശാന്തിശ്രീയുടേതെന്ന പേരില്‍ പ്രചരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അവര്‍ പ്രതികരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. ഇന്ത്യന്‍ എക്സ്രപ്രസിനോടായിരുന്നു ശാന്തിശ്രീ ധൂളിപ്പുടിയുടെ പ്രതികരണം. ജാമിയ മില്ലിയ ഇസ്ലാമിയയെയും സെന്റ് സ്റ്റീഫന്‍സ് കോളേജിനെയും 'വര്‍ഗീയ കാമ്പസുകള്‍' എന്ന് വിളിക്കുകയും ഇന്ത്യന്‍ ക്രിസ്ത്യാനികളെ അപമാനിക്കുകയും പൗരാവകാശ പ്രവര്‍ത്തകരെ 'മാനസിക രോഗിയായ ജിഹാദികള്‍' എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുള്ള ട്വീറ്റുകളായിരുന്നു ശാന്തിശ്രീഡി എന്ന പേരിലുള്ള അക്കൗണ്ടില്‍ പ്രചരിച്ചിരുന്നത്. ഇത് അണ്‍വെരിഫൈഡ് അക്കൗണ്ട് ആയിരുന്നു.

എനിക്ക് ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ട് ഇല്ലായിരുന്നു. ഇത് ആരോ ഹാക്ക് ചെയ്തതാണ്. ജെ എന്‍ യുവില്‍ നിന്നുള്ള ആരോ ആണ് ഇത് ചെയ്തതെന്ന് ബോധ്യമുണ്ട്. ഞാന്‍ ആദ്യത്തെ വനിതാ വി-സി ആയതില്‍ പലരും അസന്തുഷ്ടരാണ് എന്നതാണ് കാര്യം. ജെ എന്‍ യുവില്‍ നിന്നുള്ള ആളുകളുടെ ഇടപെടലിനെക്കുറിച്ച് വിശ്വസനീയമായ സ്രോതസ്സുകളില്‍ നിന്ന് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു. ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ട് ഒരിക്കലും അവളുടെ സ്വന്തമല്ലേ എന്ന ചോദ്യത്തിന് അല്ലെന്നും തന്റെ മകള്‍ ആറ് വര്‍ഷം മുന്‍പ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകളെല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്തതാണെന്നുമായിരുന്നു ശാന്തിശ്രീയുടെ മറുപടി.

English summary

JNUVC Shantishree Pandit says she does not have a Twitter account and is not active on any social media platform.