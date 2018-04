കർണാടകയിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചേതൻ ഭഗത്തും, ട്വീറ്റ് കണ്ട് ഞെട്ടി ആരാധകർ, കഥ അറിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഞെട്ടും!

ദില്ലി: കോൺഗ്രസിൽ ചേരുന്നുവെന്ന പ്രഖ്യാപനവുമായി എഴുത്തുകാരൻ ചേതൻ ഭഗത്. ഏപ്രിൽ ഒന്നിനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപ്രതീക്ഷിത തീരുമാനം. ട്വിറ്ററിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം ഷെയർ ചെയ്തത്. ട്വിറ്റർ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഞെട്ടലുണ്ടാകുമെങ്കിലും അവസാനമാകുമ്പോഴേക്കും മുഖത്ത് ഒരു ചിരി പടരും.

' ഇനിയും വൈകിക്കാനാകില്ല. രാജ്യത്ത് ഒട്ടേറെകാര്യങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കോണ്‍ഗ്രസില്‍ ചേരുന്നു. കര്‍ണാടക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനെ പിന്തപുണയ്ക്കണം. രാഹുൽ ഗാന്ധിയോടൊപ്പം ചേർന്ന് നല്ല ഇന്ത്യയെ കെട്ടിപ്പടുക്കണം'. ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ട്വീറ്റ്. തുടർന്ന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഒരു ലിങ്കും വച്ചിരുന്നു.

ഈ ലിങ്കാണ് കഥയാകെ മാറ്റിമറിക്കുന്നത്. ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നേരെ ചെന്നെത്തുക ലോക വിഡ്ഢി ദിനത്തിന്റെ വിക്കിപീഡിയ പേജിലേക്കാണ്. ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് തന്റെ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് എന്തിനാണെന്ന് ലിങ്ക് തുറന്ന നോക്കിയാലേ മനസിലാകു. ലിങ്ക് ശ്രദ്ധിക്കാതെ നിരവധി പേരാണ് ചേതൻ ഭഗതിന്റെ ട്വീറ്റിന് ലൈക്കുകളഉം കമന്റുകളുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

Couldn’t take it anymore. The country needs to be fixed. Joining Congress. Will be supporting their Karnataka campaign. With RG, let’s make a better India. Need your blessings in what is a big move for me. Details here: https://t.co/DcVhWYV3Kx