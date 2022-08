India

oi-Alaka KV

കുരങ്ങുപനി കേസുകള്‍ ലോകമെമ്പാടും വര്‍ദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ വര്‍ഷം മെയ് മുതല്‍, 95 രാജ്യങ്ങളിലായി 43,000 ഓളം കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. കേരളത്തില്‍ നിന്നും ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്നും അഞ്ച് വീതം കുരങ്ങുപനി കേസുകളാണ് ഇന്ത്യയില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. എന്നാല്‍ എണ്ണം മന്ദഗതിയിലാവുകയും പ്രധാനമായും പുരുഷ ലൈംഗിക ശൃംഖലകളിൽ ഒതുങ്ങുകയും ചെയ്തു.

മങ്കിപോക്‌സ് വൈറസ് പല ഗാര്‍ഹിക വസ്തുക്കളിലും നീണ്ടുനില്‍ക്കുമെന്ന് അടുത്തിടെ, ഒരു യുഎസ് സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഡിസീസ് കണ്‍ട്രോള്‍ ആന്‍ഡ് പ്രിവന്‍ഷന്‍ (യുഎസ് സിഡിസി) പഠനം പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഇത് അണുബാധ പടര്‍ത്തുമോ എന്ന് ഇതുവരെ വ്യക്തമല്ല. ഒരു വീട്ടിൽ കഴിയുന്ന രണ്ട് മങ്കിപോക് രോ​ഗബാധിതർ പറയുന്നത് തങ്ങള്‍ പ്രതലങ്ങള്‍ അണുവിമുക്തമാക്കുകയും ദിവസത്തില്‍ പലതവണ കൈ കഴുകുകയും പതിവായി കുളിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ കട്ടിലുകള്‍, പുതപ്പുകള്‍, ഒരു കോഫി മെഷീന്‍, കമ്പ്യൂട്ടര്‍ മൗസ്, ലൈറ്റ് സ്വിച്ച് എന്നിവയുള്‍പ്പെടെ രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ച് 20 ദിവസത്തിന് ശേഷവും 70 ശതമാനം ഉയര്‍ന്ന സമ്പര്‍ക്ക പ്രദേശങ്ങളിലും ഗവേഷകര്‍ ഇപ്പോഴും വൈറസ് കണ്ടെത്തി.

English summary

More cases of monkeypox remain in male having same partner,These Are The Precautions should be taken