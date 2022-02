India

oi-Jithin Tp

ഷില്ലോംഗ്: മേഘാലയയില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് എം എല്‍ എമാര്‍ എം ഡി എ സര്‍ക്കാരിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ സ്വാധീനം വര്‍ധിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് നാഷണല്‍ പീപ്പിള്‍സ് പാര്‍ട്ടി (എന്‍ പി പി). 2018 ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷി കോണ്‍ഗ്രസായിരുന്നു. 60 സീറ്റില്‍ 21 സീറ്റാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് നേടിയത്. 20 സീറ്റ് നേടിയ എന്‍ പി പിയാണ് പക്ഷെ സംസ്ഥാനത്ത് സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിച്ചത്. യുണൈറ്റഡ് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാര്‍ട്ടി, പീപ്പിള്‍സ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫ്രണ്ട്, ഹില്‍ സ്റ്റേറ്റ് പീപ്പിള്‍സ് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാര്‍ട്ടി, ബി ജെ പി, സ്വതന്ത്രര്‍ എന്നിവരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് കോണ്‍റാഡ് സാംഗ്മയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ എന്‍ പി പി സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിച്ചു.

സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന എതിരാളികള്‍ തന്നെ ക്ഷയിച്ചതോടെ മേഘാലയയിലും അയല്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും എന്‍ പി പിയുടെ സ്വാധീനം പതിന്മടങ്ങ് വര്‍ധിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഗാരോ ഹില്‍സ് ഓട്ടോണമസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് കൗണ്‍സില്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍, ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയായ കോണ്‍ഗ്രസിനെ പിന്തള്ളി സ്വതന്ത്രരുടെ സഹായത്തോടെ പുതിയ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കാന്‍ എന്‍ പി പിയ്ക്കായി. ഇപ്പോള്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് എം എല്‍ എമാര്‍ സര്‍ക്കാരിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ പാര്‍ട്ടിയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന പിന്തുണയായാണ് നേതൃത്വം അവകാശപ്പെടുന്നത്. പാര്‍ട്ടിയുടെ ജനപ്രീതിയാണ് കൂറുമാറ്റങ്ങള്‍ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പേര് വെളിപ്പെടുത്താന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മുതിര്‍ന്ന എന്‍പിപി നേതാവ് പറഞ്ഞു.

English summary

In Meghalaya, the National People's Party (NPP) is trying to increase its influence after Congress MLAs announced their support for the MDA government.