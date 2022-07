യുവമോര്‍ച്ച നേതാവിന്റെ കൊലപാതകം; കര്‍ണാടകയില്‍ വന്‍ പ്രതിഷേധം, ബിജെപി പ്രസിഡന്റിനെ തടഞ്ഞ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍

India

oi-Jithin Tp

മംഗളൂരു: കര്‍ണാടകയിലെ ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയില്‍ ബി ജെ പി യുവജന വിഭാഗമായ യുവമോര്‍ച്ച നേതാവ് പ്രവീണ് നെട്ടറുവിന്റെ കൊലപാതകത്തില്‍ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം. വി എച്ച് പി ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഹര്‍ത്താലിനിടെ പല ബി ജെ പി നേതാക്കളേയും പ്രവര്‍ത്തകര്‍ തടയുന്ന സംഭവവും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

സുള്ള്യ, കടബ, പുത്തൂര്‍ താലൂക്കുകളില്‍ വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്ത് (വി എച്ച് പി) ഹര്‍ത്താലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തു. ചിലയിടങ്ങളില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ബസുകള്‍ക്ക് നേരെ കല്ലേറുണ്ടായ സംഭവങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പുത്തൂരില്‍ നിന്ന് മംഗളൂരുവിലേക്ക് ഓടുന്ന ബസ് കല്ലേറില്‍ തകര്‍ന്നു.

അതിനിടെ പ്രവീണ്‍ നെട്ടറുവിന്റെ മൃതദേഹം ആംബുലന്‍സില്‍ സംഘ സംഘടനാ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ വിലാപയാത്രയായി കൊണ്ടുപോയി. യുവനേതാവിന്റെ അന്ത്യകര്‍മ്മങ്ങള്‍ ജന്മനാടായ നെട്ടാരുവില്‍ നടക്കും. വിവിധ ഹൈന്ദവ സംഘടനകളിലെ നൂറുകണക്കിന് യുവ പ്രവര്‍ത്തകരാണ് സ്ഥലത്ത് തടിച്ചുകൂടിയത്. കൊലപാതകത്തെ തുടര്‍ന്ന് വര്‍ഗീയ സംഘര്‍ഷം നിലനില്‍ക്കുന്ന ജില്ലയിലുടനീളം സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

'അന്നാണ് അതിജീവിതയുടെ വക്കാലത്ത് ഏറ്റെടുക്കുന്നത്...അതാണ് ഇവിടെ വരെ എത്തിയത്'; തുറന്നുപറഞ്ഞ് ടിബി മിനി

പ്രതികളെ പിടികൂടാന്‍ പോലീസ് നാല് പ്രത്യേക സംഘങ്ങള്‍ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈയിടെ ഇതേ പ്രദേശത്ത് ന്യൂനപക്ഷ സമുദായത്തില്‍പ്പെട്ട ഒരു യുവാവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിന് പ്രതികാരമായാണ് കൊലപാതകമെന്ന് വലതുപക്ഷ സംഘടനകള്‍ സംശയം ഉന്നയിച്ചതോടെ സംഭവം വര്‍ഗീയ സംഘര്‍ഷത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുമോയെന്ന ആശങ്കയും നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ട്.

Initial reports & some media reports indicate at SDPI &PFI links. They're being encouraged in Kerala. In Karnataka, Cong encouraging them. Our govt in Karnataka will take action&bring culprits to book: Union Minister & BJP leader Pralhad Joshi on murder of BJP Yuva Morcha worker pic.twitter.com/uqiSEEd3oZ — ANI (@ANI) July 27, 2022

കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് (ബി) ഞാഞ്ഞൂലുകള്‍, ഗണേഷ് ഇപ്പോഴേ മന്ത്രിയാകേണ്ട; ആഞ്ഞടിച്ച് കെ. രാജു

അതേസമയം പ്രാഥമിക വിവരങ്ങളും ചില മാധ്യമ റിപ്പോര്‍ട്ടുകളും എസ് ഡി പി ഐ, പി എഫ് ഐ പ്രവര്‍ത്തകരാണ് അക്രമത്തിന് പിന്നില്‍ എന്ന സൂചന നല്‍കുന്നുണ്ട് എന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രിയും ബി ജെ പി നേതാവുമായ പ്രഹ്ലാദ് ജോഷി പറഞ്ഞു.

ഹോളിവുഡ് സുന്ദരിമാര്‍ തോറ്റുപോകുമല്ലോ...ഗ്ലാമറസ് ലുക്കില്‍ റായ് ലക്ഷ്മി, കൊല്ലുന്ന നോട്ടവും

#WATCH | Police lathi-charge those protesting against the murder of BJP Yuva Morcha worker Praveen Nettar in Bellare of Dakshin Kannada district#Karnataka pic.twitter.com/oun3ciZbVm — ANI (@ANI) July 27, 2022

കേരളത്തില്‍ ഈ സംഘടനയിലുള്ളവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കര്‍ണാടകയില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. കര്‍ണാടകയിലെ ഞങ്ങളുടെ സര്‍ക്കാര്‍ കുറ്റവാളികളെ നിയമത്തിന് മുന്നില്‍ കൊണ്ടുവരും എന്നും പ്രഹ്ലാദ് ജോഷി പറഞ്ഞു.

അതേസമയം പ്രതിയെ പിടികൂടാന്‍ പോലീസ് തിരച്ചില്‍ തുടരുകയാണ് എന്നും പ്രതികള്‍ കേരളത്തിലേക്ക് ഓടിപ്പോയതായി സംശയിക്കുന്നുവെന്നും കര്‍ണാടക ആഭ്യന്തര മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഞങ്ങള്‍ കേരള പോലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കൊലപാതകത്തിന് പിന്നില്‍ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണോ അതോ മറ്റ് കാരണങ്ങളാണോയെന്ന് അന്വേഷിക്കണം എന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

#Karnataka #BJP Yuva Morcha workers attack party president Nalin Kateel and heckle district incharge minister Sunil Kumar in #Puttur #DakshinKannada when they went to pay his last respects to murdered yuva morcha president #Praveen Nettar. pic.twitter.com/EqdnIPFbi6 — Imran Khan (@KeypadGuerilla) July 27, 2022

അതിനിടെ കൊല്ലപ്പെട്ട യുവമോര്‍ച്ച പ്രസിഡന്റ് പ്രവീണ്‍ നെട്ടാറിന് അന്ത്യോപചാരം അര്‍പ്പിക്കാന്‍ പോയ പാര്‍ട്ടി പ്രസിഡന്റ് നളിന്‍ കട്ടീലിനെയും ജില്ലാ ചുമതലയുള്ള മന്ത്രി സുനില്‍ കുമാറിനെയും യുവമോര്‍ച്ച പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ദക്ഷിണ കന്നടയിലെ പുത്തൂരില്‍ ആക്രമിച്ചു. ഇവരുടെ വാഹനം തടഞ്ഞ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പ്രതിഷേധ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കുകയും ചെയ്തു.

Oneindia യില്‍ നിന്നും തല്‍സമയ വാര്‍ത്തകള്‍ക്ക് . ഉടനടി വാര്‍ത്തകള്‍ ദിവസം മുഴുവന്‍ ലഭിക്കാന്‍. Allow Notifications