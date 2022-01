India

oi-Jithin Tp

അമൃത്സര്‍: കര്‍ഷക സമരത്തിന്റെ വിജയത്തിന് പിന്നാലെ രൂപീകരിച്ച രണ്ട് കാര്‍ഷിക നേതാക്കളുടെ സംഘടനകളും പഞ്ചാബ് തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കും. ഇരു സംഘടനകളും സഖ്യമായി മത്സരിക്കുന്നതിന്റെ സാധ്യതകള്‍ തെളിയുന്നതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഞായറാഴ്ച ഇത് സംബന്ധിച്ച പ്രാഥമിക ചര്‍ച്ചകള്‍ ആരംഭിച്ചതായാണ് വിവരം.

ഗുര്‍നാം സിംഗ് ചാദുനിയുടെ സംയുക്ത് സംഘര്‍ഷ് പാര്‍ട്ടിയും (എസ് എസ് പി) ബാല്‍ബിര്‍ സിംഗ് രാജേവാളിന്റെ സംയുക്ത് സമാജ് മോര്‍ച്ചയും (എസ് എസ് എം) ആണ് സഖ്യ ചര്‍ച്ചകള്‍ ആരംഭിച്ചത്. അതേസമയം പഞ്ചാബില്‍ ആം ആദ്മിയുമായുള്ള സഖ്യസാധ്യതകള്‍ സംബന്ധിച്ച വാര്‍ത്തകളെ ബാല്‍ബിര്‍ സിംഗ് രാജേവാള്‍ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ചാദുനിയുടെ സംയുക്ത് സംഘര്‍ഷ് പാര്‍ട്ടിയുമായുള്ള സഖ്യത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോള്‍ കാത്തിരുന്ന് കാണാമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി.

English summary

The two farmers leaders' organizations formed after the victory of the farmers struggle will contest the Punjab elections. It is reported that the possibility of the two organizations competing in an alliance is evident.