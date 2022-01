അമരീന്ദറും തയ്യാര്‍; ആദ്യഘട്ട പട്ടിക പുറത്തിറക്കി; പഞ്ചാബില്‍ പോര് മുറുകുന്നു

India

oi-Jithin Tp

അമൃത്സര്‍: പഞ്ചാബ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ക്യാപ്റ്റന്‍ അമരീന്ദര്‍ സിംഗ് ഞായറാഴ്ച തന്റെ പാര്‍ട്ടിയായ പഞ്ചാബ് ലോക് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ 22 സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളുടെ ആദ്യ പട്ടിക പുറത്തിറക്കി. തന്റെ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കെല്ലാം ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ യോഗ്യതയുണ്ടെന്നും അതാത് മണ്ഡലങ്ങളില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന മുഖങ്ങളാണെന്നും സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളുടെ ആദ്യ പട്ടിക പുറത്തിറക്കി കൊണ്ട് അമരീന്ദര്‍ സിംഗ് പറഞ്ഞു.

ആദ്യ പട്ടികയില്‍ ഒരു സ്ത്രീയും ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശിരോമണി അകാലി ദള്‍ മുന്‍ എം എല്‍ എയും അന്തരിച്ച ഡി ജി പി ഇസ്ഹാര്‍ ആലം ഖാന്റെ ഭാര്യയുമായ ഫര്‍സാന ആലം ഖാന്‍ മാള്‍വ മേഖലയിലെ മലര്‍കോട്ലയില്‍ നിന്ന് മത്സരിക്കും. സ്വന്തം മണ്ഡലമായ പട്യാല അര്‍ബനില്‍ നിന്നാണ് അമരീന്ദര്‍ സിംഗ് മത്സരിക്കുന്നത്. സമുദായ സന്തുലിതാവസ്ഥ പാലിച്ചുള്ള ആദ്യ പട്ടികയില്‍ അമരീന്ദര്‍ സിങ്ങിനെ കൂടാതെ എട്ട് ജാട്ട് സിഖുകാരുണ്ട്. സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളില്‍ നാല് പേര്‍ എസ് സി വിഭാഗത്തിലും മൂന്ന് പേര്‍ ഒബിസി വിഭാഗത്തിലും ഉള്‍പ്പെടുന്നവരാണ്.

English summary

Ahead of the Punjab Assembly elections, former Chief Minister Capt Amarinder Singh on Sunday released the first list of 22 candidates of his party, the Punjab Lok Congress.