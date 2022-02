അധിനിവേശം റഷ്യ ചെയ്താലും അമേരിക്ക ചെയ്താലും തെറ്റാണ്; സിപിഐഎമ്മിനോടും സിപിഐയോടും ടിഎം കൃഷ്ണ

India

oi-Jithin Tp

ചെന്നൈ: റഷ്യയുടെ യുക്രൈന്‍ അധിനിവേശത്തില്‍ സി പി ഐ എമ്മും സി പി ഐയും സ്വീകരിച്ച നിലപാടുകള്‍ക്കെതിരേ രൂക്ഷമായി പ്രതികരിച്ച് സംഗീതജ്ഞന്‍ ടി എം കൃഷ്ണ. അന്താരാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളിലെ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്തുതന്നെയായാലും മറ്റൊരു രാജ്യത്തില്‍ അതിക്രമിച്ച് കയറിയ റഷ്യയുടെ നടപടിയെ അപലപിക്കാത്ത സി പി ഐ എമ്മിന്റേയും സി പി ഐയുടെയും നിലപാടിനെ പരിതാപകരം എന്നേ വിശേഷിപ്പിക്കാനാവൂവെന്ന് ടി എം കൃഷ്ണ പറഞ്ഞു. ട്വിറ്ററിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം.

റഷ്യയും അമേരിക്കയും ഒരുപോലെ അധിനിവേശക്കാരാണെന്നും അതില്‍ ഒരാളെ മാത്രം അധിനിവേശക്കാരനെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുകയും മറ്റൊരാള്‍ക്ക് വിഷയത്തില്‍ നിയമപരമായ താത്പര്യം ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം പറയുകയും ചെയ്യുന്നത് മാപ്പര്‍ഹിക്കാത്ത കാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. അതേസമയം യുക്രൈനെ ആക്രമിച്ച റഷ്യയ്‌ക്കെതിരെ നിലപാട് സ്വീകരിച്ച സി പി ഐ എം എല്ലിന്റെ നടപടി ടി എം കൃഷ്ണ സ്വാഗതം ചെയ്തു. റഷ്യയ്‌ക്കെതിരെ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതിന് സി പി ഐ എം എല്ലിന് അഭിനന്ദിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

റഷ്യ ഗ്യാസ് പൈപ്പ്‌ലൈന്‍ തകര്‍ത്തു, കീവിലെ ഷെല്ലാക്രമണത്തില്‍ 7 വയസ്സുകാരി കൊല്ലപ്പെട്ടു, ദാരുണം!!

The statements coming from @cpimspeak @cpofindia on the Ukraine crisis are horrible. Irrespective of their geo-political opinions their inability to unequivocally condemn Russia for 'invading' a country is deplorable.