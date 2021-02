India

oi-Ashif N

ദില്ലി: ബിജെപിയുടെ ആളില്ലാത്ത പരിപാടിയുടെ ചിത്രം പങ്കുവച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ശശി തരൂര്‍ എംപി. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെയും ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷന്‍ ജെപി നദ്ദയുടെയും ചിത്രങ്ങള്‍ വച്ച ബോര്‍ഡും ബാനറുമൊക്കെയുള്ള വേദിയില്‍ അഞ്ച് നേതാക്കളുണ്ട്. ഒരാള്‍ പ്രസംഗിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ കേള്‍വിക്കാരായി ഒരാള്‍ മാത്രം. അയാളാകട്ടെ കുട ചൂടിയിരിക്കുന്നു. മൈക്ക് ശബ്ദ ക്രമീകരണത്തിനായി മറ്റൊരാള്‍ ഇരിക്കുന്നതും ചിത്രത്തില്‍ കാണാം.

നാസയുടെ ചൊവ്വാ ദൗത്യമായ പെഴ്‌സിവീയറന്‍സ് റോവര്‍ ചൊവ്വയില്‍ ഇറങ്ങി, ചിത്രങ്ങള്‍

ചിത്രം ട്വീറ്റ് ചെയ്ത് ബിജെപിയെ പരിഹസിച്ചിരിക്കുകയാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ്. അഞ്ചുപേര്‍ സ്റ്റേജില്‍, ഏഴ് പേരുടെ ചിത്രങ്ങള്‍. സദസില്‍ ഒരാള്‍. ഇത് കേരളത്തിലല്ല എന്നാണ് ശശി തരൂര്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ശേഷം ബിജെപി തീര്‍ന്നു എന്ന ഹാഷ് ടാഗുമുണ്ട്. എന്നാല്‍ എവിടെ നടന്ന പരിപാടിയാണിതെന്ന് ട്വീറ്റില്‍ വ്യക്തമല്ല. ബിജെപിക്കും നരേന്ദ്ര മോദിക്കുമെതിരെ പലപ്പോഴും രൂക്ഷമായ വിമര്‍ശനം ഉന്നയിക്കുന്ന ശശി തരൂര്‍ പങ്കുവച്ച പുതിയ ചിത്രം ബിജെപി നേതാക്കളെയും പ്രവര്‍ത്തകരെയും പ്രകോപിപ്പിക്കുമെന്ന കാര്യം തീര്‍ച്ചയാണ്.

അനുപമം ഈ അഴക്- അനുപമ പരമേശ്വരന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രങ്ങൾ

Five people on stage. Pictures of seven leaders. One man in the audience. And it’s not even Kerala! #BJPThePartyIsOver pic.twitter.com/f2FCgeHWIi